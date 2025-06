Alessandra Amoroso | il pancione non deve essere visto come un limite

Alessandra Amoroso si presenta con un'energia rinnovata, dimostrando che il pancione non è un limite ma una testimonianza di forza e autenticità. Dopo quattro anni, la cantante milanese torna con un album che riflette la sua trasformazione, un viaggio tra emozioni e nuove sfumature vocali. "Io Non Sarei" è molto più di un disco: è la celebrazione di una donna e artista che abbraccia tutta sé stessa. Una vera rivelazione che ci invita a scoprire...

Milano, 13 giu. (askanews) - Non un nuovo inizio ma una scoperta di una Alessandra Amoroso diversa, a quattro anni dall'ultimo disco, esce il suo nuovo album. "Io Non Sarei" nasce proprio dall'esigenza di poter raccontare come mi sento oggi nella totalità come donna e come artista. Ci sono varie sfaccettature che riguardano la mia voce, il mio modo di voler anche interpretare. C'è una parte di me, una nuova scoperta che per quanto riguarda tutta quella parte autoriale, ovviamente è accompagnata da grandi professionisti, da grandi amici soprattutto. Penso che "Io Non Sarei" mi racconti proprio nel mio e sentirmi oggi completa come donna e come artista".

