Alessandra Amoroso grande show alle Terme di Caracalla con Gigi D’Alessio Annalisa Big Mama Serena Brancale Panariello e Fiorella Mannoia La cantante | A volte ho sbagliato i modi – Video

Alessandra Amoroso regina col pancione alle Terme di Caracalla. La cantante salentina ha conquistato il pubblico arrivato da ogni parte d’Italia con una performance da urlo. Tacco 12 e al settimo mese di gravidanza, la Amoroso sfida il caldo e la fatica a suon di celebri hit del suo repertorio musicale. Alessandra Amoroso, grande show alle Terme di Caracalla – Video. Uno show che verrà trasmesso in autunno su Canale 5 e che vede la presenza di grandi ospiti come Gigi D’Alessio, Annalisa, Big Mama, Serena Brancale, Giorgio Panariello e Fiorella Mannoia. Alessandra Amoroso tra un sorso d’acqua e un altro alterna alla musica momenti di riflessione come quelli a favore della libertà delle donne come lei stessa ricorda più volte sul palco: “Ci sono Paesi in cui io uno show così non potrei farlo”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it