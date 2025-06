Alcol etilico polacco da trasformare in disinfettante | maxi-indagine della finanza

Un maxi sequestro scuote il settore: 24mila litri di alcol etilico polacco, falsamente spacciato per disinfettante, sono stati intercettati lungo le strade del Trevigiano. L’indagine della Finanza ha portato alla denuncia di tre responsabili, tra cui due cittadini polacchi e un italiano. Un episodio che solleva importanti questioni sulla sicurezza e la tutela dei consumatori, mettendo in luce un traffico illecito che potrebbe aver raggiunto anche Napoli.

Un carico di 24mila litri di alcol etilico polacco, spacciato per disinfettante, è stato sequestrato lungo le strade del trevigiano. Sarebbe arrivato, tra le altre città , anche a Napoli. La guardia di finanza ha denunciato tre persone - due cittadini polacchi e un italiano residente nel Reggino -.

