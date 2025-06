Alcione | Red Bull interessata all' ingresso nel club di serie C

Un nuovo capitolo si apre nel mondo del calcio italiano: in sole ventiquattro ore, dall'entusiasmo di conferme e continuità all'ombra di un possibile grande salto. Dopo le parole di Mavilla, Cusatis e Bellotti, arriva una notizia che potrebbe rivoluzionare il panorama della Serie C. L’Alcione, la matricola terribile dell’ultimo campionato, potrebbe aprire le porte a un futuro ancora più ambizioso, suscitando grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Tutto nel giro di ventiquattro ore: prima la conferma del direttore sportivo Matteo Mavilla, dell’allenatore Giovanni Cusatis e del responsabile del settore giovanile Riccardo Bellotti nel segno della “continuità“ di un percorso cominciato nel 2021. Poi la clamorosa indiscrezione lanciata ieri mattina da Il Sole 24 Ore, secondo cui l’Alcione, matricola terribile nell’ultimo campionato di serie C (il primo della sua storia), potrebbe aprire le porte all’ingresso di autorevoli soci. Da quando, a fine aprile, Giulio Gallazzi, 61enne imprenditore bolognese in ambito finanziario a capo di Sri Group è diventato proprietario unico della terza squadra di Milano dopo l’addio di Marcello Montini (ex azionista al 50%), la società di via Olivieri sogna in grande e prepara progetti sempre più ambiziosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alcione: Red Bull interessata all'ingresso nel club di serie C

