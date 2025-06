Alcaraz verità assurda | così ha battuto Sinner

In una delle finali più epiche della storia del tennis, Carlos Alcaraz ha sconfitto Jannik Sinner in una battaglia senza precedenti al Roland Garros. Cinque ore e ventinove minuti di pura adrenalina, una rimonta incredibile che resterà impressa nei ricordi degli appassionati. Ma dietro questa vittoria da leggenda si cela un segreto che pochi conoscono, capace di fare la differenza tra il sogno e la realtà.

Cinque ore e ventinove minuti di battaglia epica, una finale da annali del tennis e un solo vincitore: Carlos Alcaraz. La gara entrate nella storia però, è frutto di un segreto che pochi conoscono. Il numero due del mondo ha trionfato in una delle sfide più spettacolari mai andate in scena al Roland Garros, rimontando due set di svantaggio contro Jannik Sinner e annullando ben tre match point prima di imporsi al super tie-break del quinto. Un'impresa titanica, che non solo ha confermato la straordinaria forza mentale del murciano, ma lo ha consacrato in cima alla Race ATP con 5740 punti, certificando il dominio stagionale.

