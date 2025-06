Alberto Pellai su Bossetti a Belve Crime | A disagio come uomo padre e professionista Tv morbosa

Alberto Pellai esprime il suo forte disagio nel vedere Massimo Bossetti coinvolto in Belve Crime, sottolineando come questa partecipazione lo faccia sentire a disagio come uomo, padre e professionista. Il medico e psicoterapeuta evidenzia le implicazioni di un evento mediatico che rischia di alimentare curiositĂ morbosa, mettendo in discussione i confini tra rispetto della privacy e spettacolarizzazione dei drammi umani. Una riflessione importante su come la tv possa influenzare percezioni e sensibilitĂ sociali.

Milano – “Che disagio vedere quell’intervista”. Alberto Pellai – medico, psicoterapeuta dell'etĂ evolutiva e ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche dell'UniversitĂ degli Studi di Milano – lo scrive in un articolo ospitato da Famiglia Cristiana e nel titolo di un intenso post sui social network. Tema: la partecipazione di Massimo Bossetti a Belve Crime, il programma tv condotto da Francesca Fagnani. Bossetti è stato il primo ospite nella serie che vuole indagare, rappresentare, raccontare “testimoni e colpevoli di grandi casi di cronaca nera”. Nel caso di Bossetti, siamo nel capitolo colpevoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alberto Pellai su Bossetti a Belve Crime: “A disagio come uomo, padre e professionista. Tv morbosa”

