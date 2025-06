Albergatori disperati | personale stagionale introvabile stagione estiva a rischio

Albergatori disperati di fronte alla crisi di personale stagionale: tra offerte di lavoro e mancanza di candidati, la stagione estiva rischia di essere compromessa. Alba Adriatica e dintorni si trovano ad affrontare una sfida cruciale per garantire qualità e accoglienza ai turisti. La domanda di posti disponibili supera di gran lunga le candidature, mettendo a rischio l’esperienza di milioni di visitatori. È il momento di trovare soluzioni efficaci per salvare l’estate!

Teramo - La carenza di manodopera stagionale nei settori cucina, pulizie e sala mette a rischio la qualità del turismo estivo in molte strutture alberghiere. Con l’inizio della stagione estiva, gli alberghi di Alba Adriatica e dintorni si trovano nuovamente di fronte a una carenza cronica di personale per cucina, sala e pulizie, specialmente tra i giovani tra i 18 e i 30 anni. Le offerte di lavoro esistono, ma non incontrano i candidati: la richiesta supera di gran lunga la disponibilità sul mercato del lavoro, alimentando un’emergenza operativa. Il nodo centrale resta il salario: i contratti part-time stagionali concedono compensi troppo ridotti per risultare attrattivi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Albergatori disperati: personale stagionale introvabile, stagione estiva a rischio

