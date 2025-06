Albano Mef | Stabilità e credibilità | l’Italia torna ad attrarre i mercati

Alban Mef sottolinea con orgoglio come l'Italia, grazie alla stabilità politica e alla credibilità internazionale, stia tornando ad attirare gli investimenti e rafforzare la propria posizione sui mercati globali. La diminuzione dello spread evidenzia fiducia crescente e nuove opportunità per il nostro Paese. Al Ministero…

“Oggi l’Italia è percepita in modo molto diverso rispetto al passato dai mercati internazionali, grazie alla stabilità del governo che ha avuto effetti positivi in termini di fiducia, investimenti e credibilità. Ne è prova il fatto che lo spread è sceso da 233 punti base a meno di 90, con previsioni che lo stimano intorno ai 70-75 punti. Tutto questo dimostra quanto il nostro Paese sia ormai considerato un partner affidabile. Al Ministero dell’Economia e delle Finanze ho istituito una cabina di regia per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con l’obiettivo di superare la frammentazione gestionale e garantire una governance unitaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

L’11 aprile S&P ha alzato il rating dell’ Italia portandolo da BBB a BBB+ con outlook stabile. Un voto che, come ha spiegato in quell’occasione l’agenzia di rating, ha premiato la stabilità politica e dei mercati Vai su Facebook

