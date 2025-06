Alba e tramonto i concerti Emozioni con Neri e Finardi

Il Festival dell’Appennino, giunto alla sua sedicesima edizione, è un’occasione unica per scoprire le meraviglie di un territorio ricco di storia, natura e tradizioni. Con 27 eventi tra musica, cultura e gastronomia distribuiti tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma, invita a riscoprire l’anima autentica di queste terre. Un viaggio emozionante tra albe e tramonti, musica e momenti di condivisione che rafforzano il senso di comunità e rinascita.

Il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura è una delle manifestazioni turistico-culturali ed enogastronomiche più attese dell'anno, giunto alla sua sedicesima edizione, prevede 27 appuntamenti che si stanno svolgendo tra il 4 maggio e il 12 ottobre in 28 Comuni distribuiti nelle quattro regioni dell' Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Un'opportunità per riscoprire insieme l'identità profonda dell'Appennino centrale attraverso escursioni che toccheranno anche 9 cammini naturalistici e spirituali e borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale, storico, artistico e di tradizioni, che vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori.

