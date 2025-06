Alatri in scena SOTTOSOPRA – Là dove dormono i sogni

Alatri si trasforma in un palcoscenico incantato con "Alatri in scena sottosopra 8211 l224 dove dormono i sogni". Domenica 15 giugno alle 21:30, il Chiostro di San Francesco in Piazza Regina Margherita ospita lo spettacolo di fine laboratorio a cura di Martina Fanfarillo. Liberamente ispirato a Shakespeare, questo evento ci invita a scoprire un mondo magico dove i sogni e la fantasia prendono vita, lasciandoci senza fiato. Non mancate!

Domenica 15 giugno alle ore 21:30 presso il Chiostro di San Francesco in Piazza Regina Margherita ad Alatri vi aspetta lo spettacolo di fine laboratorio a cura di Martina Fanfarillo. Liberamente ispirato a "Sogno di una notte di mezza estate" di Shakespeare, questo spettacolo è un viaggio tra. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Alatri, in scena "SOTTOSOPRA – LĂ dove dormono i sogni"

In questa notizia si parla di: alatri - scena - sottosopra - dormono

Alatri, in scena SOTTOSOPRA – Là dove dormono i sogni.

D'Alatri: metto in scena i malati di consumismo - Mentre in contemporanea è in tournée con Scene da un matrimonio da Bergman (da oggi a Torino), a Milano D’Alatri propone ironia e divertimento con un cast azzeccato, Maria Amelia Monti e ... Lo riporta avvenire.it

Colpo di scena all'Alatri, Mirco Carlini lascia la panchina - Colpo di scena nell'Alatri del presidente Francesco Ciavardini che parteciperà al prossimo campionato regionale di Promozione. ilmessaggero.it scrive

Alatri, incidente in diretta su Facebook: grave una bambina. «Ha provato a nascondere il video ai carabinieri» - Sperava che nessuno se ne accorgesse, ma non ha funzionato: il centralinista della caserma dell’Arma di Alatri è anche l ... Riporta roma.corriere.it