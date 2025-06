“Aladdin” al Dina Orsi, lo spettacolo della scuola secondaria di primo grado Pianca School.

aladdin al dina orsi, uno spettacolo indimenticabile che ha visto protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado Pianca School. Tra musica, recite e sorrisi, i giovani talenti hanno mostrato tutta la loro creatività e passione, lasciando il pubblico entusiasta. Mentre l’anno scolastico volge al termine, queste esibizioni rappresentano il coronamento di un percorso ricco di crescita e scoperta, segnando un arrivederci...

L’anno scolastico sta per concludersi e prima delle nuotate al mare e delle passeggiate in montagna, o del sano ozio, per le meritate vacanze è tempo di ultime verifiche ed interrogazioni ma anche di saggi e recite di fine percorso. Nei giorni scorsi è andato in scena, presso l’auditorium Dina. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it