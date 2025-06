Al via Mediterraneo Slow | Taranto ospita l' evento dedicato al cibo sano e alla sostenibilità

Al via Mediterraneo Slow, l’evento che unisce gusto, sostenibilità e tradizione nel cuore di Taranto. Presentato ufficialmente a Bari l’11 giugno, il programma promette tre giorni di scoperte, incontri e degustazioni per promuovere un modo di vivere il cibo più consapevole e rispettoso dell’ambiente. Un’occasione imperdibile per riscoprire le eccellenze del Mediterraneo e contribuire a un futuro più sostenibile. Preparati a vivere un’esperienza unica che cambierà il modo di pensare al cibo...

È stato presentato l'11 giugno a Bari, nella sala conferenze del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, il programma ufficiale di Mediterraneo Slow, l'iniziativa promossa da Slow Food Italia che dal 13 al 15 giugno 2025 trasformerà il centro di Taranto in un grande laboratorio a cielo.

Mediterraneo Slow torna a Taranto: non solo mare e un futuro più sano Segnala affaritaliani.it: Torna dal 13 al 15 giugno nel centro di Taranto, Mediterraneo Slow, la manifestazione di Slow Food Italia che celebra l’unicità della cultura mediterranea a partire dal cibo.