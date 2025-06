Al via la più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai avvenuta in Italia

Al via la più grande operazione di digitalizzazione di archivi edilizi mai realizzata in Italia. Microdisegno, leader nazionale nella gestione documentale e digitalizzazione con sede a Lodi, ha avviato un intervento rivoluzionario per un ufficio tecnico comunale, trasformando radicalmente il modo di archiviare e gestire i dati. Questa iniziativa rappresenta un passo decisivo verso l’efficienza, la trasparenza e l’innovazione nel settore pubblico. Un progetto che segna una nuova era digitale per il paese.

Microdisegno, azienda leader a livello nazionale nella gestione documentale e nei processi di digitalizzazione con sede a Lodi, ha avviato il più grande intervento di digitalizzazione mai realizzato in Italia per un ufficio tecnico comunale: l’azienda, che ha già adottato questo sistema in oltre. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Al via la più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai avvenuta in Italia

In questa notizia si parla di: digitalizzazione - italia - opera - archivi

Digitalizzazione nelle donazioni in Italia: crowdfunding, smartphone, IA e trasparenza - La digitalizzazione sta rivoluzionando le donazioni in Italia, grazie a piattaforme di crowdfunding, smartphone, intelligenza artificiale e maggiore trasparenza.

giornata di formazione per la messa in opera del nuovo sistema di prenotazione per la consultazione dei documenti negli Archivi di Stato. Siamo in fase di ultimazione della formazione degli operatori della sala studio dell’Archivio di Stato di Novara, per l’at Vai su Facebook

Al via la più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai avvenuta in Italia; Milano, 1,4 milioni di pratiche edilizie «migrano» dalla carta al digitale: sei anni per averle online; La Malatestiana in dialogo con altri comuni italiani per confrontarsi sulle diverse esperienze di digitalizzazione.

Digitale e cultura, l’opera come oggetto informativo: come cambiano gli archivi Riporta forumpa.it: Per “digitalizzazione del patrimonio culturale” non si intende più solo la creazione di fedeli riproduzioni digitali di ogni singola opera a fini archivistici ...