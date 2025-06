Al via il 35º Palio de La Marciliana | programma della rievocazione storica dei record

Al via il 35186 Palio de La Marciliana, la storica rievocazione di Chioggia che nel 2025 raggiunge un traguardo eccezionale: il trentacinquesimo anniversario. Un evento ricco di tradizione, passione e spettacolo, coinvolgendo circa 500 persone in un ricco programma dal 13 al 15 giugno. Queste cifre record testimoniano l’attaccamento della comunità a questa manifestazione unica nel suo genere, capace di rinnovarsi e sorprendere ogni anno. E quest’anno, tutto è pronto per scrivere una nuova pagina di storia.

TORNA LA MARCILIANA ALLA SUA 35ESIMA EDIZIONE Chioggia, 10 giugno 2025 - Micaela Brombo Comincia il 13 giugno, venerdì, la 35esima edizione della grande rievocazione storica della Guerra di Chioggia, La Marciliana. Pensata e realizzata da San Vai su Facebook

