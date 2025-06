Al Teatro Binario una serata per riflettere sulla presenza delle mafie in Emilia-Romagna

partecipazione attiva e l’informazione, perché la conoscenza è il primo passo per proteggere la nostra comunità. Unisciti a noi mercoledì 18 giugno alle 20.30 al Teatro Binario di Cotignola per una serata dedicata alla lotta contro le mafie in Emilia-Romagna, perché solo insieme possiamo fare la differenza e costruire un futuro più sicuro e trasparente.

Mercoledì 18 giugno alle 20.30, al teatro Binario di Cotignola si terrà una serata di riflessione sulla presenza delle mafie in Emilia-Romagna dal titolo "Cotignola contro le mafie". L'obiettivo dell'incontro pubblico è prendere consapevolezza del fenomeno e contrastarlo attraverso la.

