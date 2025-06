Al Taormina Film Festival l' attore racconta anche il suo amore per il cinema italiano parlando poi di alcuni dei suoi ruoli più amati come il Capitano Barbossa

Al Taormina Film Festival, Geoffrey Rush ha conquistato il pubblico con il suo talento e passione, condividendo il suo amore per il cinema italiano e i ruoli più iconici, come il celebre Capitano Barbossa. L’attore premio Oscar, 73 anni, ha parlato del suo ultimo thriller psicologico, "The Rule of Jenny Pen", e ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori. La sua presenza ha arricchito ulteriormente questa manifestazione di grande prestigio, dimostrando ancora una volta che il cinema unisce culture diverse e emozioni profonde.

T aormina, 12 giu. (askanews) – Geoffrey Rush è arrivato al Taormina Film festival, dove porta in concorso il suo ultimo film The Rule of Jenny Pen, un thriller psicologico diretto da James Ashcroft. Leggi anche › Catherine Deneuve a Taormina: «Mai stata diva. Adoro l’Italia, tranne la politica. E non parla di Depardieu» Il celebre attore australiano premio Oscar, 73 anni, ha detto che non si tratta proprio di un horror, ma di un film con atmosfere molto intense e inquietanti e ha ringraziato il regista per avergli offerto un ruolo del genere accanto a John Lithgow, con cui recitò già ne La vita e la morte di Peter Sellers. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al Taormina Film Festival l'attore racconta anche il suo amore per il cinema italiano, parlando poi di alcuni dei suoi ruoli più amati come il Capitano Barbossa.

In questa notizia si parla di: taormina - film - festival - attore

Martin Scorsese riceverà il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025 - Martin Scorsese, icona indiscussa del cinema mondiale, sarà ospite d'onore alla 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025.

Geoffrey Rush ripreso dalla nostra inviata speciale @starsblvrd durante l’intervista al Taormina Film Festival. L’attore ha parlato di Giuseppe Tornatore e raccontato alcuni aneddoti di I Pirati dei Caraibi. Vai su X

L'attore Dave Franco, fratello di James Franco, insieme con Alison Brie nell'horror "Together" al Taormina Film Festival. Vai su Facebook

Taormina Film Fest 2025, arriva Henry Cavill, accompagnato da Natalie Viscuso. FOTO; Selfie, autografi e folla per Dave Franco al Taormina Film Festival; Taormina Film Fest, Luca Zingaretti racconta il suo rapporto con Andrea Camilleri.

Helen Hunt al Taormina Film Festival 2025 riabbraccia l'Italia con un pittorico abito halter-neck di seta e sandali platino Da vogue.it: Grande ospite della kermesse per ritirare l'Excellence Award, Helen Hunt si è presa tutta la scena sul red carpet del Taormina Film Festival 2025 ...