Al Santobono una nuova tecnica mini-invasiva per il trattamento del petto ad imbuto

Al Santobono Pausilipon di Napoli si apre una nuova frontiera nel trattamento del petto ad imbuto: grazie a una tecnica mini-invasiva innovativa, il centro diventa l’unico in Campania a offrire soluzioni più sicure e meno invasive. Questa malformazione toracica, conosciuta come pectus excavatum, può compromettere la qualità di vita; ora, con questa tecnologia all’avanguardia, i pazienti possono sperare in un percorso di guarigione più rapido ed efficace.

Al Santobono Pausilipon di Napoli interventi mininvasivi per il trattamento del petto ad imbuto, unico centro in Campania che applica nuova tecnica chirurgica per il trattamento di questa malformazione toracica. Il pectus excavatum è una deformità che affligge, con diversa gravità, un individuo.

'Petto a imbuto', al Santobono Pausilipon innovativa tecnica.

Si tratta di adolescenti fra i 13 ed i 15 anni che, dopo solo due giorni di degenza, sono potuti tornare a casa