Al Santobono tecnica innovativa per curare il torace a imbuto | Unico centro in Campania

Al Santobono, l’unico centro in Campania ad adottare la rivoluzionaria tecnica Pectus Up, si apre una nuova era nel trattamento del torace a imbuto. Questa innovativa procedura, brevettata in Spagna, rappresenta un passo avanti nella cura mininvasiva e extratoracica dei pazienti con petto escavato. Scopri come questa eccellenza tecnologica sta cambiando vite e offrendo speranza a tanti giovani pazienti. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa straordinaria innovazione.

La Pectus Up, brevetto spagnolo, è la nuova procedura mininvasiva ed extratoracica utilizzata per trattare i pazienti affetti da petto escavato; attualmente, in Campania, viene usata solo nell'ospedale pediatrico Santobono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

