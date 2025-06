Al Quasar Village anteprima del Festival dei Tramonti

Preparatevi a vivere un'esperienza unica: l’anteprima del Festival dei Tramonti al Quasar Village di Corciano svelerà le meraviglie dell’edizione 2025, anticipando atmosfere indimenticabili tra arte, musica e natura sul suggestivo lago Trasimeno. Dal 27 giugno al 6 luglio, il conto alla rovescia è iniziato: non perdete l’opportunità di scoprire in anteprima le emozioni di questa splendida manifestazione che unisce sostenibilità e cultura in un festival imperdibile.

Conto alla rovescia per la terza edizione del "Festival dei Tramonti", in programma nella zona del lago Trasimeno dal 27 giugno al 6 luglio 2025. La manifestazione, organizzata da APS Trasimeno Cultura Futuro Sostenibilità, avrà una sua anteprima al Quasar Village di Corciano con l’esposizione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Al Quasar Village anteprima del Festival dei Tramonti

In questa notizia si parla di: quasar - village - anteprima - festival

Quasar Village, torna la Fiera del Disco: l'appuntamento per gli amanti del vinile - Torna al Quasar Village di Corciano la 19ª Fiera del Disco, l’appuntamento imperdibile per gli amanti del vinile e della musica.

Quando la magia del tramonto incontra la bellezza dei borghi, nasce qualcosa di unico Dal 14 al 28 giugno, il Quasar Village ospita il Festival dei Tramonti con l’esposizione delle opere in gara per la mostra concorso fotografico “Trasimeno al tramonto, scor Vai su Facebook

Al Quasar Village anteprima del Festival dei Tramonti; Federico Crosato è un nuovo centrale della Sir Susa Vim Perugia; Perugia e dintorni. Cosa fare e dove andare nel fine settimana.

Al Quasar Village Boom! Tags&Comics - Sound and Visual Art Festival, le novità Segnala perugiatoday.it: Sound and Visual Art Festival, evento culturale itinerante gratuito che torna, con la sua VI edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre nel centro commerciale Quasar Village di ...