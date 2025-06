Al momento Israele non ha un piano per uccidere Khamenei

Recenti dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, hanno chiarito che al momento Israele non ha piani per eliminare il leader supremo iraniano, Ali Khamenei, e i suoi collaboratori. Questa precisazione mette in luce la complessità delle relazioni tra i due paesi e le strategie di sicurezza che si muovono nell’ombra. La situazione rimane intricata e in continua evoluzione, lasciando spazio a molte interpretazioni e scenari futuri.

Israele "al momento" non ha piani "per uccidere la guida suprema iraniana Ali¬†Khamenei¬†e i suoi uomini". Lo ha spiegato il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Tzachi Hanegbi.¬†. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Al momento Israele non ha un piano per uccidere Khamenei

In questa notizia si parla di: momento - israele - uccidere - piano

Israele, Netanyahu sul rilascio dell‚Äôostaggio Edan Alexander: ‚ÄúMomento molto emozionante‚ÄĚ - Israele celebra il ritorno a casa di Edan Alexander, un momento carico di emozione. Il premier Netanyahu ha sottolineato l'importanza della pressione militare e politica, evidenziando il ruolo del Presidente Trump in questo risultato.

√ą il piano di governo e Regioni, sia di centrodestra sia di centrosinistra, per uccidere - in deroga alla legge - 230mila storni e 580mila fringuelli, specie considerate protette Vai su Facebook

Il Pentagono sposta navi in Medio Oriente; Israele ha attaccato l'Iran: le news e gli aggiornamenti in diretta; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari.

Il Pentagono sposta navi in Medio Oriente. Israele: "Non c'è un piano per uccidere Khamenei" - Sirene di allarme nell'area di Gerusalemme e nel Sud della Cisgiordania occupata in seguito al lancio di missili balistici dallo Yemen. Si legge su msn.com

Cosa cambierà in Iran dopo gli attacchi di Israele - I vertici militari sono stati eliminati, così come diversi scienziati. Secondo startmag.it

‚ÄúPutin ha promesso di non uccidere Zelensky‚ÄĚ/ Il piano segreto di Israele per la pace - Avrebbe ottenuto, in questa occasione, la promessa da parte del presidente russo di non essere intenzionato ad uccidere Zelensky. ilsussidiario.net scrive