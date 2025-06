Al mare? No, in Valdera. Dove tuffarsi è low cost senza caccia al parcheggio.

Se il caldissimo sole estivo ti spinge a cercare acque rinfrescanti senza fare ore di strada o lottare per un parcheggio, la Valdera è la tua meta ideale. Oltre alla piscina comunale di Pontedera, scopri le alternative low cost e facilmente accessibili per tuffarti e goderti il mare, senza stress e senza spendere una fortuna. Ecco come vivere al meglio questa stagione calda e spensierata, all'insegna del relax e del divertimento.

Gran caldo e voglia di tuffarsi in acqua. La stagione è iniziata alla grande. Ci sono tante alternative a Pontedera e dintorni per una nuotata o per prendere il sole senza rischiare traffico e caccia ai parcheggi nelle zone di mare. La piscina comunale esterna di Pontedera è aperta da inizio giugno e ha già fatto il boom di ospiti. La vasca esterna di via della Costituzione è aperta tutti i giorni, nei feriali dalle ore 10 alle 20, il sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 20. I prezzi per la giornata intera sono di 9 euro per gli adulti e 7,50 euro per i ragazzi 3-12 anni, per la mezza giornata (10-15 o 15-20, domenica esclusa) sono di 6 euro sia per gli adulti che per i ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it