Al Marcora di Cortemaggiore molte risorse investite ma solo nove nuovi iscritti per il 2025-26

Nonostante gli investimenti e l’attenzione della Provincia di Piacenza, il Marcora di Cortemaggiore fatica a coinvolgere nuovi studenti. Solo nove iscritti per il 2025-26 rischiano di mettere in discussione il futuro di questa eccellenza formativa. È ora di riflettere su strategie efficaci per rafforzare il legame con il territorio e rilanciare un istituto che rappresenta un pilastro per la formazione agricola locale.

La sede di Cortemaggiore dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "Marcora" è costantemente attenzionata dalla Provincia di Piacenza: a testimonianza dell'impegno nel mantenere questa importante realtà del territorio - punto di riferimento per la formazione di tecnici specializzati.

