Al lago di Piona e al Lido non si può ancora fare il bagno

L’estate sembra ancora sfuggire al Lago di Piona e ai lidi circostanti, dove le acque ancora non sono sicure per il bagno. Le analisi delle autorità hanno rilevato livelli elevati di batteri, imponendo il divieto di balneazione e mantenendo le spiagge ancora off-limits. La speranza di un’estate avventurosa e rinfrescante si fa attendere: quando arriverà finalmente il momento di godersi queste meraviglie lacustri in tutta sicurezza?

A Colico l’estate tarda a cominciare. Al Lido di Colico e al Laghetto di Piona non si può ancora fare il bagno: le concentrazioni di eschirichia coli e di enterococchi intestinali sono superiori ai limiti di legge. Come già le scorse settimane, i tecnici di laboratori di Ats della Brianza hanno quindi imposto il divieto di balneazione. Lo stesso vale per la Spiaggia di Oro a Bellano, anch’essa già off-limits da settimane sempre per il medesimo motivo. Il rischio è quello di possibili contaminazioni, con conseguenti eritemi e, peggio gastroenteriti, infiammazioni alla gola e fastidi agli occhi. Via libera alle nuotate invece altrove: Abbadia Lariana, il Lido di Puncia a Bellano, Inganna a Colico, Dervio, Dorio, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello, Oliveto Lario e Perledo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al lago di Piona e al Lido non si può ancora fare il bagno

In questa notizia si parla di: lido - piona - fare - bagno

