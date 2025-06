Al Gemmellaro la mostra fotografica di Biagio Salerno | Racconti di vita animale tra Maasai Mara e Serengeti

Vieni a scoprire il selvaggio mondo animale attraverso gli occhi di Biagio Salerno, in una mostra fotografica che cattura l’essenza e la magia della natura tra Maasai Mara e Serengeti. Un’occasione unica per immergersi in racconti visivi di vita e sopravvivenza, tra paesaggi mozzafiato e incontri indimenticabili. Ti aspettiamo giovedì 19 giugno 2025 alle ore 18.00 al Museo Gemmellaro di Palermo: un viaggio tra emozioni e meraviglie naturali ti attende!

Giovedì 19 Giugno 2025 alle ore 18.00 verrà inaugurata presso il Museo Gemmellaro (Corso Tukory, 131 - Palermo) la mostra fotografica di Biagio Salerno “Racconti di vita animale tra Maasai Mara e Serengeti”. La mostra presenta 20 immagini di grande formato tratte dai viaggi dell'autore tra Maasai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Al Gemmellaro la mostra fotografica di Biagio Salerno: "Racconti di vita animale tra Maasai Mara e Serengeti"

