Al Filarmonici l’omaggio a Centinaro

Una serata speciale e significativa per celebrare la memoria di Alessandro Centinaro, ascolano che ha portato grande lustro alla propria cittĂ : domani, alle 17, presso il Teatro Filarmonici, Nazario Agostini ed Eugenia Brega porteranno in scena ’Parole, versi e vezzi di un mio caro amico’, uno spettacolo che sarĂ l’occasione per celebrare la figura di un uomo molto conosciuto e apprezzato. Un momento di riflessione e riconoscenza nei confronti di Centinaro. "Un anno dopo la sua scomparsa – dichiara il sindaco Marco Fioravanti – vogliamo celebrare Alessandro Centinaro, persona stimata, benvoluta e molto amata in cittĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it