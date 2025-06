al debutto nella 24 ore di le mans mattia drudi ottiene una storica pole terzo valentino rossi

Al debutto assoluto nella leggendaria 24 Ore di Le Mans, il pilota riminese Mattia Drudi ha conquistato una storica pole position in LMGT3, sigillando un giro perfetto a bordo della sua Aston Martin Vantage GT3 della scuderia Heart of Racing. Un risultato che ha lasciato tutti senza parole, dimostrando talento e determinazione. La sua impresa segna l’inizio di un’avventura emozionante che promette di scrivere pagine indimenticabili nella storia dell’endurance.

