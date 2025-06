Al Coni il convegno ‘La riforma del diritto sportivo novità e prospettive’

Stamattina al Salone d'Onore del Coni si tiene il convegno "La riforma del diritto sportivo: novità e prospettive", un appuntamento imperdibile per scoprire le ultime innovazioni nel settore. Organizzato dai professori Pasquale Passalacqua e Antonio Leonardo Fraioli di Roma Tor Vergata, l'evento promette di offrire approfondimenti cruciali sulle sfide e le opportunità future. Un momento di confronto fondamentale per professionisti e appassionati di diritto sportivo, che potrebbe ridisegnare il panorama dello sport italiano.

(Adnkronos) – Si sta svolgendo questa mattina il convegno dal titolo "La riforma del diritto sportivo: novità e prospettive", organizzato dai professori Pasquale Passalacqua e Antonio Leonardo Fraioli, docenti di Diritto del Lavoro del dipartimento di Giurisprudenza dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata. L'evento si svolge al Salone d'onore del Coni (piazza Lauro De .

