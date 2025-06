Al Coja Blue show di burattini con Fagiolino e Sganapino

Preparati a immergerti in un mondo di magia e tradizione con il Coja Blue Show di burattini! La XIX edizione di Burattini alla Riscossa porta a Casalborsetti uno spettacolo coinvolgente alle 21.15, a ingresso gratuito, con le divertenti avventure di Fagiolino e Sganapino di Massimiliano Venturi. Un evento imperdibile per grandi e piccini, dove il fascino dei burattini rivive tra risate, emozioni e cultura popolare. Non mancare!

Burattini alla Riscossa, festival diffuso tra il Ravennate, i Lidi di Comacchio, la zona del Copparese e altri luoghi della provincia ferrarese, è arrivato alla sua XIX edizione. Oggi alle 21.15 si terrĂ uno spettacolo (a ingresso libero) al Coja Blue – via delle Gardenie 25 – Casalborsetti. Protagonisti saranno i burattini di Massimiliano Venturi in ' Le avventure di Fagiolino e Sganapino '. Fagiolino, Sganapino e gli altri eroi del teatrino sono protagonisti di una carrellata di farse che si innestano sul solco della tradizione, per riportarla a nuova vita nella contemporaneitĂ . Massimiliano Venturi porta in scena un programma sempre nuovo e differente di sketch e situazioni, debitamente rivisitate ed attualizzate, calando lo spettatore in un'atmosfera senza tempo, con divertimento assicurato per il pubblico di ogni etĂ .

"Burattini alla Riscossa". XIX edizione. Direttore artistico della rassegna, Massimiliano Venturi Segnala informazione.it: Il festival diffuso tra il Ravennate, i Lidi di Comacchio, la zona del Copparese e altri luoghi della provincia ferrarese si apre Giovedì 12 giugno 2025 – ore 21.