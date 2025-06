Al centro Z? il workshop inclusivo della coreografa Jacqueline Bulnés

Al Centro Z, un luogo di innovazione e creatività, si prepara ad accogliere "Outside In", il workshop gratuito di teatro-danza guidato dalla talentuosa coreografa Jacqueline Bulnés. Un’opportunità unica per esplorare nuovi linguaggi espressivi e superare i confini della propria identità artistica. Dalla ricerca culturale europea alla sperimentazione performativa, questo evento promette di coinvolgere e ispirare tutti i partecipanti. Non perdere questa incredibile occasione di crescita e scoperta!

Da sempre in prima linea in progetti europei di ricerca culturale, Zo Centro Culture Contemporanee, sabato 14, dalle 10.30 alle 18, e domenica 15 giugno, dalle 11 alle 19, ospita "Outside In", workshop gratuito di teatro-danza a cura della coreografa cubana-americana Jacqueline Bulnés, rivolto a.

L'appuntamento è parte del Cultural Transformation Movement Project, nato per favorire una maggiore partecipazione delle comunità sotto rappresentate LGBTQI+, migranti, profughi e chiunque provenga da ...