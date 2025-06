Air India precipitato il video del momento del decollo

tragedia che ha scosso il mondo dell’aviazione e le vite di molte persone. In pochi attimi, il cielo si trasforma in scena di un dramma che ci ricorda quanto possa essere fragile la sicurezza nei cieli. Ora, analizzando le immagini, cerchiamo di capire cosa sia realmente successo in quell’istante fatale.

È il 12 giugno, ore 13:38 locali. Le immagini trasmesse sullo schermo mostrano il volo Air India 171 mentre si trova sulla pista dell’aeroporto di Ahmedabad. Si vede chiaramente la fase di rullaggio, poi il decollo: l’aereo si alza in volo, ma dopo pochi secondi perde quota visibilmente fino a schiantarsi contro le abitazioni vicine. Tutto accade in meno di un minuto. Sono gli ultimi, drammatici istanti del velivolo precipitato in India, un disastro che ha provocato la morte di oltre 200 persone. A bordo si trovavano 242 tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Tra le vittime anche diversi residenti del vicino studentato, colpito dall’impatto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Air India precipitato, il video del momento del decollo

