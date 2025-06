Air India aereo in tilt? Ecco il video prima dello schianto

Un tragico incidente scuote il mondo dell'aviazione: l'aereo di Air India si schianta poco dopo il decollo, lasciando dietro di sé un velo di mistero e dolore. Tra le testimonianze emergono dettagli inquietanti, come i malfunzionamenti segnalati dai passeggeri poco prima dello schianto. Tra questi, il tweet dell'imprenditore Akash Vatsa, che denuncia problemi con aria condizionata e schermi di intrattenimento. Ma cosa è realmente successo a bordo? Le indagini sono appena all'inizio.

Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia successo all'aereo dell' Air India che si è schiantato poco dopo il decollo, uccidendo tutte le persone a bordo, eccetto un sopravvissuto. Eppure in queste ore ad attirare l'attenzione è il tweet di un passeggero. L'imprenditore Akash Vatsa pubblica su X alcune foto e video dei malfunzionamenti che ha notato a bordo: l'aria condizionata non funzionava e gli schermi presenti sui sedili non rispondevano ai comandi. Insomma, fatti sospetti tanto che lui stesso ha dichiarato: "Ero sul volo maledetto due ore prima dell'incidente. Ho volato da Dehli a Ahmedabad.

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

Strage in India, precipita aereo con 242 persone a bordo: era diretto a Birmingham. Credit video: X Al Kareem Vai su Facebook

Incidente aereo in India, cosa è successo: la manovra sospetta, i flap chiusi e la pista corta. Le indagini sulle cause Da msn.com: Il tragico incidente aereo avvenuto il 12 giugno ad Ahmedabad, in India non ha lasciato superstiti e ci si interroga ora sulle cause che hanno portato al disastro del volo Air India AI171 diretto ...