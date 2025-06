AIL - Giornata nazionale per la lotta contro leucemie linfomi e mieloma

Il 21 giugno, unisciti a noi nella Giornata nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, un’occasione fondamentale per sensibilizzare e promuovere la ricerca. AIL Provinciale Treviso organizza un evento dedicato alla forza della speranza e all’impegno condiviso, perché molte vite ricominciano proprio dalla ricerca. Scopri come puoi fare la differenza e sostenere questa battaglia vitale.

In occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma che si celebra il prossimo 21 giugno, AIL Provinciale Treviso promuove un momento di approfondimento e sensibilizzazione che prende spunto dallo slogan "Molte vite ricominciano dalla ricerca" di AIL Nazionale.

? Venezia, 6 giu. (askanews) - È stata presentata a Venezia una nuova edizione del progetto di vela terapia "Sognando Itaca", promosso da AIL - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma in occasione della Giornata Nazionale per la lotta con Vai su Facebook

