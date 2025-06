Aiea | Non abbiamo certezza che il programma nucleare dell' Iran sia pacifico

In un quadro di tensione palpabile, l'Aiea mette in discussione la natura pacifica del programma nucleare iraniano, alimentando il fuoco delle preoccupazioni israeliane. Netanyahu, con convinzione e tempismo, dichiara che “la sopravvivenza di Israele” è in gioco, citando dati allarmanti su capacità militari iraniane. È in questo contesto che si accendono i riflettori sulla sfida tra diplomazia e strategia militare, un incrocio di decisioni che potrebbe cambiare gli equilibri di tutta la regione.

Un tono mai usato prima. Ma soprattutto una legittimazione per Netanyahu, che ha ritenuto questo il momento giusto per attaccare. "C'è in ballo la sopravvivenza di Israele", ha detto il premier israeliano. Il governo iraniano - ha continuato - è in grado di avere subito nove bombe atomiche e di produrre in tre anni 10 mila missili balistici". Una cifra, quella citata da Bibi, che non è indicata a caso, ma riguarda un altro rapporto dell'Aiea, diffuso a fine maggio, in cui si sottolinea la quantità di uranio arricchito nelle mani di Teheran.

