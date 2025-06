Aiea ' nessun aumento radiazioni nel sito nucleare Natanz'

Dopo l'attacco israeliano al sito nucleare di Natanz, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica rassicura: "Nessun aumento dei livelli di radiazioni è stato osservato". Questa notizia dona un sospiro di sollievo in un contesto di tensione crescente, confermando la stabilità delle emissioni radiologiche e sottolineando l'importanza del monitoraggio internazionale per garantire la sicurezza globale.

"Nessun aumento dei livelli di radiazioni è stato osservato" nel sito nucleare iraniano di Natanz: lo riferisce l'Agenzia internazionale per l'Energia atomica (Aiea) dopo l'attacco israeliano in Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aiea, 'nessun aumento radiazioni nel sito nucleare Natanz'

