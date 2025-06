Aiea | lunedì una riunione straordinaria su richiesta di Teheran

L'Aiea convoca una riunione straordinaria lunedì 16 giugno, su richiesta di Teheran, per discutere dei recenti raid israeliani sugli impianti nucleari iraniani. Un’iniziativa che sottolinea le tensioni crescenti nella regione e l’importanza di un approccio diplomatico per evitare escalation. La questione rimane delicata e al centro dell’attenzione internazionale, richiedendo attenzione e collaborazione tra tutte le parti coinvolte.

