Aiea | contaminato interno siti nucleari

Recenti rapporti indicano che, nonostante l’attacco di Israele ai siti nucleari iraniani, i livelli di attività radioattiva all’esterno sono rimasti normali. Tuttavia, all’interno degli impianti si sono verificati casi di contaminazione radiologica e chimica, come confermato da Grossi, direttore dell’AIEA. Questa situazione solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza nucleare e sulla stabilità globale, ribadendo che i siti nucleari devono essere sempre rispettati e protetti per il bene della pace internazionale.

