Ai domiciliari ingoia la cocaina durante un controllo dei Carabinieri | muore a 32 anni Il tragico episodio alla Garbatella Roma

Un dramma scuote la Garbatella a Roma: G. G., 32 anni, in prova ai domiciliari, muore tragicamente dopo aver ingerito cocaina durante un controllo dei carabinieri. Un episodio che evidenzia ancora una volta le sfide e i rischi legati alla lotta contro la droga e il difficile percorso di recupero. Resta da chiarire cosa abbia portato a questa tragica conclusione, lasciando un alone di tristezza e interrogativi sulla sicurezza e il sostegno ai soggetti vulnerabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico evento quello verificatosi ieri pomeriggio in via Persico 2, nel cuore del quartiere Garbatella, a Roma. G. G., 32 anni, residente nel quartiere e con un passato di problemi legati alla droga, è deceduto mentre i carabinieri della stazione di Roma Garbatella stavano effettuando un controllo presso la sua abitazione, nell’ambito della misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. I dettagli del drammatico episodio. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri, dopo aver fatto ripetuti tentativi per farsi aprire la porta dell’appartamento, sono riusciti a entrare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ai domiciliari, ingoia la cocaina durante un controllo dei Carabinieri: muore a 32 anni. Il tragico episodio alla Garbatella, Roma

