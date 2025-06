Ahi ahi Champions amara

Tanti sogni e ambizioni si intrecciano in questa giornata cruciale, mentre i rossoblù si preparano a sfidare il Monaco nel tentativo di risollevarsi e riscrivere il proprio destino. La corsa verso la salvezza e il riscatto è ancora tutta da scrivere, e ogni partita rappresenta un’opportunità d’oro per cambiare le sorti della stagione. Non resta che vedere se questa sarà la volta buona per riaccendere la speranza.

E' il 5 novembre 2024. Nella stessa giornata, il Milan espugna il Bernabeu, piegando il Real Madrid. Il Bologna e Vincenzo Italiano ancora non sanno che, la sublimazione di una stagione fantastica, si consumerà contro i rossoneri. E' il 5 novembre e, la sfida contro i francesi del Monaco, sembra l'occasione più ghiotta per muovere la classifica. Dopo aver pareggiato 0-0 all'esordio, con lo Shakhtar, il Bologna ha incassato due sconfitte. Tanti complimenti, tanti applausi, ma alla fine, in Champions, che il Bologna torna a gustare dopo sessant'anni, finiscono nelle mani del Liverpool e dell'Aston Villa.

