Il dibattito sull’agrivoltaico a Roma si infiamma: la giunta ha scritto al Ministero, temendo che un progetto possa compromettere irrimediabilmente il paesaggio. A Mulazzano, il Consiglio comunale di mercoledì sera ha acceso i riflettori sulla questione, con cittadini e opposizioni che chiedono maggiore tutela del territorio. L’attenzione resta alta: cosa riserverà il futuro di queste iniziative e come influenzeranno il nostro patrimonio ambientale?

È proseguito per circa due ore il Consiglio comunale di Mulazzano di mercoledì sera, tanto atteso dalla cittadinanza, dai numerosi membri del Comitato “Tutela identità del territorio e del paesaggio“ e dalla lista di minoranza Mulazzano Civica. Proprio quest’ultima aveva infatti presentato due interrogazioni rivolte alla Giunta di Michael Gola sull’istanza presentata il 17 dicembre scorso al ministero dell’Ambiente dalla società svizzera Sette srl per la realizzazione di un parco agrivoltaico in un’area da oltre un milione di metri quadri nelle campagne tra Mulazzano, Cassino d’Alberi e Zelo Buon Persico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agrivoltaico, osservazioni a Roma. La Giunta scrive al ministero:: "Rovinerebbe per sempre la zona"

