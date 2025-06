Agguato a Giugliano 49enne ferito con tre colpi di pistola | portato d'urgenza in ospedale

Un grave episodio di violenza scuote Giugliano, dove un uomo di 49 anni è stato colpito da tre colpi di pistola in un agguato avvenuto intorno alle 20. Soccorso immediatamente, è ora sotto osservazione in ospedale. La scena di questo crimine ha sollevato numerosi interrogativi: chi c'è dietro questa sparatoria e quale motivo si cela dietro a tanta brutalità? Le indagini dei carabinieri sono in corso per fare luce su quanto accaduto.

