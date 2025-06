Aggredisce un uomo in piscina bandito dai locali della provincia di Padova e dalle manifestazioni sportive | il trapper Baby Touché di nuovo nei guai

La tranquilla provincia di Padova è stata scossa da un episodio che ha coinvolto il noto trapper Baby Touchè, protagonista di un’azione violenta e aggressiva ai danni di un gestore delle piscine comunali di Monselice. Dopo aver provocato scompiglio e insulti, la sua condotta sfuggente ha portato all’imposizione di un severo provvedimento: tre anni di Daspo Willy, che lo bandisce dai locali e dagli eventi sportivi di tutta Italia. Ma cosa è realmente accaduto? Lo scopriamo.

Ha picchiato e insultato il gestore delle piscine comunali di Monselice, il 4 giugno. Così la Questura di Padova, ieri giovedì 12 giugno, ha disposto per il trapper Baby Touchè tre provvedimenti “Daspo Willy” della durata di tre anni: fuori dai locali dell’intera provincia di Padova, oltre che lontano dalle manifestazioni sportive di tutta Italia. Ma cos’è accaduto nello specifico? Lo riporta il Corriere della Sera. Baby Touché si trovava in una piscina di Monselice (Padova) in compagnia di amici. Dopo essersi avvicinato alla reception per richiedere il servizio di lettini e ombrellone, il trapper avrebbe avviato un’accesa discussione con la responsabile, una giovane dipendente poco più che ventenne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Aggredisce un uomo in piscina, bandito dai locali della provincia di Padova e dalle manifestazioni sportive”: il trapper Baby Touché (di nuovo) nei guai

