aggredisce moglie con calci e pugni 40enne arrestato dai carabinieri

Una drammatica scena di violenza domestica si è consumata a Casal di Principe, dove una donna ha trovato il coraggio di chiamare i carabinieri durante un momento di distrazione del marito aggressore. La sua prontezza ha permesso di intervenire tempestivamente, arrestando un 40enne che aveva scatenato un inferno di calci e pugni. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale agire con rapidità per proteggere le vittime e fermare la violenza prima che sia troppo tardi.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo essere stata violentemente picchiata dal marito e lasciata dolorante sul pavimento di casa è riuscita a rialzarsi e, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, ha chiamato il "112". Sono bastati i pochi secondi di conversazione avuti con l'operatore della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe prima che il suo aggressore interrompesse la conversazione, ad attivare l'intervento dei militari della Stazione di Villa Literno. I carabinieri, giunti dopo pochi minuti presso l'indirizzo segnalato nel piccolo centro di Villa Literno, nel casertano, sono stati letteralmente investiti dalle grida provenienti dall'interno dell'appartamento dove la violenta lite era ancora in corso.

