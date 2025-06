Aggredisce la moglie il figlio chiede aiuto ai carabinieri e la salva dal marito violento

In un gesto di coraggio e tempestività, un bambino ha chiamato i Carabinieri durante un'aggressione violenta della madre da parte del marito. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine a una situazione di grave pericolo per la donna e i figli, dimostrando ancora una volta come il coraggio quotidiano possa fare la differenza. La vicenda evidenzia l’importanza di denunciare e intervenire contro la violenza domestica, affinché nessuno resti solo di fronte alla paura.

Bologna, 13 Giugno 2025 – Assiste alla violenta aggressione subita dalla madre da parte del padre e lancia la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine. I carabinieri salvano così la vita a una donna di 36 anni picchiata alla presenza dei figli minori e della suocera, da un 39enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e arrestato dai carabinieri Nucleo Radiomobile di Bologna. Provvidenziale è stata la richiesta di aiuto lanciata dal ragazzino, che ha riferito ai carabinieri di una violenta aggressione da parte del padre nei confronti della madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce la moglie, il figlio chiede aiuto ai carabinieri e la salva dal marito violento

In questa notizia si parla di: aiuto - carabinieri - aggredisce - moglie

"Prestazioni sessuali in cambio di aiuto": carabinieri e poliziotto arrestati dopo la denuncia shock di una donna - Tre membri delle forze dell'ordine, due carabinieri e un poliziotto, sono stati arrestati con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Elmas, notte di violenza: tenta di stuprare l’ex moglie, aggredisce i carabinieri, fermato col taser Vai su Facebook

Aggredisce la moglie, il figlio chiede aiuto ai carabinieri e la salva dal marito violento; Guastalla, prima minaccia la moglie poi aggredisce i carabinieri: arrestato un 42enne; «Speriamo vinca il Napoli»: e il Carabiniere malmena la moglie. La difesa in aula: «Mi ha fatto venire l'ulcera per lo stress».

Aggredisce la moglie, il figlio chiede aiuto ai carabinieri e la salva dal marito violento Da ilrestodelcarlino.it: In casa invece c’era la donna in camera da letto con il viso ricoperto di sangue per le botte ricevute.