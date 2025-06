Agente Rugani | Tudor trasmette sicurezza Ecco il parere di Daniele | ESCLUSIVO

L'agente Rugani Tudor trasmette sicurezza e, nel mondo del calcio, la sua voce pesa. Ecco il parere esclusivo di Daniele Torchia, che analizza il rinnovo di Tudor con convinzione: “Le idee chiare pagano sempre”. In un momento di transizione per la Juventus, la stabilità dell’allenatore si rivela una scelta saggia, sottolineando come le decisioni condivise e coerenti possano fare la differenza. La strategia giusta, secondo Torchia, può guidare il club verso nuovi successi.

Torchia a JUVE ZONE: “Ho incrociato Comolli al J-Hotel e parlato con Scanavino” “Le idee chiare pagano sempre”. Così Davide Torchia a JUVE ZONE in merito al rinnovo di Tudor. “Il mister ha fatto bene e ha meritato – ha aggiunto l’agente di Rugani – Sono contento che ci sia Tudor, anche perché svenarsi per cambiare allenatore in un momento in cui sta cambiando la dirigenza non è un bene, si sarebbe fatto un cambio tanto per cambiare e nel calcio non va bene”. Agente Rugani: “Tudor trasmette sicurezza. Ecco il parere di Daniele” (LaPresse) – Calciomercato.it “Che impressione ha fatto a Rugani? Daniele non si permette mai di giudicare gli allenatori – ha risposto Torchia nel programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Agente Rugani: “Tudor trasmette sicurezza. Ecco il parere di Daniele” | ESCLUSIVO

In questa notizia si parla di: tudor - agente - rugani - trasmette

Tudor Juventus, l’agente a Sky: «Ieri sfogo dettato dalla tensione per l’obiettivo raggiunto. Ha parlato con Giuntoli e…» - In un'intervista a Sky Sport, l'agente di Tudor, Anthony Seric, ha condiviso il suo sfogo riguardante la tensione accumulata per il raggiungimento degli obiettivi.

Agente Rugani: Tudor trasmette sicurezza. Ecco il parere di Daniele | ESCLUSIVO.

Agente Rugani: “Tudor trasmette sicurezza. Ecco il parere di Daniele” | ESCLUSIVO - Tudor conferma e rinnovo con la Juventus: l'agente di Rugani svela tutto in diretta a Juve Zone, ecco le sue dichiarazioni ... Secondo calciomercato.it

Napoli, l'agente di Tudor: "Non era disposto a traghettare. Non avrebbe accettato per 7 mesi" - Anthony Seric, agente di Igor Tudor, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport i motivi del mancato approdo del tecnico croato sulla panchina del Napoli: “Igor non era disposto a fare da ... Da tuttomercatoweb.com

Juventus, parla l'agente di Rugani: "Può fare ancora comodo. Tudor? Se resta..." - Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha rilasciato un'intervista ... Come scrive calciomercato.com