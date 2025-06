Agente Rugani | Cosa mi ha detto un dirigente Juve Futuro? Se c’è la volontà… | ESCLUSIVO

L'agente Rugani svela il futuro del difensore: un ritorno in grande stile alla Juventus e la voglia di sentirsi a casa. Davide Torchia, in esclusiva a JUVEZONE, sottolinea quanto Rugani sia felice di tornare tra le fila bianconere e di far parte della rosa per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Cosa dice il dirigente juventino sul suo ruolo e sul progetto a lungo termine? Scopriamolo insieme.

Davide Torchia ha parlato a JUVEZONE: “Lui in bianconero si sente a casa” “ Siamo molto contenti di essere tornati a casa “. Così Davide Torchia in esclusiva a JUVE ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, in merito al ritorno alla Juventus del suo assistito Daniele Rugani. Il difensore, reduce dal prestito all’ Ajax, farà parte della rosa che disputerà il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Agente Rugani: “Cosa mi ha detto un dirigente Juve. Futuro? Se c’è la volontà.” (LaPresse) – Calciomercato.it “Parlando con un dirigente della Juventus – ha svelato l’agente di Rugani – mi è stato detto ‘oh, ha fatto due allenamenti con noi ed è tornato in Nazionale’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Agente Rugani: “Cosa mi ha detto un dirigente Juve. Futuro? Se c’è la volontà…” | ESCLUSIVO

