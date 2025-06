Agente infiltrato in Potere al Popolo flash-mob alla Federico II

Una scena che ha catturato l’attenzione di tutti, sollevando questioni cruciali sulla trasparenza e il rispetto dei diritti. La presenza di un agente infiltrato all’interno delle assemblee sulla Palestina e il diritto all’abitare ha acceso un dibattito acceso tra attivisti e cittadini. Un gesto simbolico che invita a riflettere sulle sfide della lotta sociale e sull’importanza di mantenere viva la voce della comunità.

Proteste alla Federico II per l'infiltrazione di un agente dell’antiterrorismo in alcune assemblee sulla Palestina e per il diritto all'abitare. Un gruppo di attivisti del Collettivo Autorganizzato Universitario di Napoli e di Potere al Popolo ha inscenato un flash-mob nel chiostro della sede di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Agente infiltrato in Potere al Popolo, flash-mob alla Federico II

In questa notizia si parla di: agente - potere - popolo - flash

La polizia smentisce di aver infiltrato un agente in Potere al popolo: ma la versione non convince - In un clima di sospetti e tensioni, la polizia ha negato l'infiltrazione di un agente nel movimento "Potere al Popolo", ma la posizione ufficiale suscita dubbi.

EDIZIONE FLASH DEL 26 MAGGIO 2025 – PARTE N.1: In questa edizione flash inedita, suddivisa in due notizie differenti, in primo piano vi si parla di tradizioni, e in particolare di un aggiornamento costante su quella che entro poche settimane andrà a compl Vai su Facebook

Agente infiltrato in Potere al Popolo, flash-mob alla Federico II; Flash-mob studenti Napoli dopo denuncia su 'agente infiltrato'; SIAMO STATI SPIATI E INFILTRATI DALLA POLIZIA.

Flash-mob studenti Napoli dopo denuncia su "agente infiltrato" - Attivisti del Collettivo Autorganizzato Universitario di Napoli e di Potere al Popolo hanno inscenato un flash- Come scrive ansa.it

Agente infiltrato in Potere al Popolo, flash-mob alla Federico II - "Se manifestare contro la guerra, organizzare dibattiti, sostenere i diritti dei lavoratori e denunciare l’emergenza abitativa significa fare terrorismo - Si legge su napolitoday.it

Contestazione contro agente dell’antiterrorismo all’università federico II di napoli - Attivisti di Potere al Popolo e universitari protestano all’Università Federico II di Napoli contro l’infiltrazione di un agente sotto copertura nelle riunioni di sostegno al popolo palestinese, denun ... gaeta.it scrive