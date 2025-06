Agenore Maurizi è il nuovo allenatore dell' Ancona per la serie D

L'Ancona si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l'arrivo di Agenore Maurizi, il volto che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie D. Dopo l'addio di Massimo Gadda, la società ha scelto un allenatore dal curriculum ricco e prestigioso, nato a Colleferro, pronto ad infondere nuova energia e ambizione ai biancorossi. È un cambio di passo che promette emozioni e successi: scopriamo insieme le sue sfide e prospettive.

Arrivederci Massimo Gadda, arriva Agenore Maurizi. Come anticipato più volte nei giorni scorsi, ecco il nuovo allenatore dell’ Ancona, la società ha ufficializzato ieri il suo arrivo: "Maurizi è il nuovo allenatore della squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie D " recita la nota dell’Ancona, che poi racconta il lungo curriculum del mister nato a Colleferro, pochi chilometri da Roma, che nel prossimo mese di luglio compirà 61 anni. Il nuovo tecnico ha cominciato la sua esperienza di allenatore alla guida della rappresentativa di serie D nel 2006. Quindi Massese, Scafatese, Cavese, Pergocrema e un lungo elenco di altre società e squadre per un totale di 359 panchine tra serie D e Lega Pro, di cui oltre il 70% in quest’ultima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net