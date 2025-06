Again – Il quarto scudetto del Napoli

Venerdì 13 giugno alle 18:30, il Circolo Savoia di Napoli accoglie con entusiasmo la presentazione di "Again – Il quarto scudetto del Napoli", un’opera firmata da Cesare Gridelli e Guido Trombetti. Questo libro, edito da Rogiosi editore, svelerà i retroscena e le emozioni di uno dei momenti più storici del club azzurro. Un appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati desiderosi di rivivere la magia di quel trionfo indimenticabile.

Venerdì 13 giugno, alle ore 18:30, presso il Circolo Savoia di Napoli, Cesare Gridelli e Guido Trombetti presentano . Un lavoro a quattro mani, edito da Rogiosi editore, dedicato ad uno degli interrogativi che aleggiano intorno al 4° scudetto e che coinvolge sia i tifosi che gli addetti ai lavori: . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - Again – Il quarto scudetto del Napoli

In questa notizia si parla di: scudetto - napoli - quarto - again

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Per onorare il suo amato Napoli e il suo quarto scudetto Luigi napoletano DOC …ritira oggi la sua nuova S1000R 2025 nella colorazione Blu Fire #Again #BmwMotorrad #TortoraMoto Auguri e buona strada Vai su Facebook

IL REGNO DI NAPOLI, NA COSA GRANDE, SCUDETTO PAZZESCOTT, FANTASTICI Le prime pagine dei principali quotidiani celebrano così il quarto Scudetto del Napoli Immagini che resteranno nella storia #SSCNapoli #Scudetto #Again - X Vai su X

Galluccio, piazza Umberto I si tinge d'azzurro per il 4° scudetto del Napoli. Again!; Gridelli e Trombetti raccontano il loro quarto scudetto; Napoli 'Again', cosa significa la parola Scudetto: omaggio a Pino Daniele.

Napoli, l'Anm celebra il quarto scudetto azzurro con un biglietto speciale - La foto scelta è quella scattata in occasione dell’inaugurazione della stazione Chiaia della Linea 6, quando il Napoli ... Riporta napoli.repubblica.it

Napoli quarto scudetto, arriva il biglietto celebrativo dell'Anm: quanto costa - A Napoli è ancora festa, i tifosi celebrano ancora la storica vittoria del quarto scudetto. Secondo msn.com