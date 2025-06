Affinità e divergenze fra il calcio-content e noi

Tra affinità e divergenze, il mondo del calcio content e noi condividiamo un amore autentico per il pallone, anche se a volte lo viviamo in modalità molto diverse. La Zeta Milano, appena nata e guidata dall’influencer, rappresenta un esempio di come la passione possa tradursi in contenuti unici, tra divertimento e spontaneità. Ma quali sono le vere differenze tra il nostro modo di vivere il calcio e quello dei creatori di contenuti?

Uno dei piaceri proibiti della mia stagione sportiva è stato seguire la Zeta Milano su Youtube. L'ho fatto come se stessi guardando un porno, saltando l'introduzione, andando avanti veloce nei momenti noiosi, cercando chissà cosa in delle persone che stanno giocando a calcio in Terza Categoria. Un po' di contesto: la Zeta Milano è una squadra di calcio fondata la scorsa estate dallo youtuberinfluencercontent creator (non so mai qual è il termine più adatto) "ZW Jackson". "ZW Jackson" pubblica contenuti a "tema calcio" dal 2014, ed è conosciuto soprattutto su Youtube, dove il suo canale ha oltre un milione di iscritti.

