Affiliato alla baby gang QBR arrestato a Verona in manette anche un predatore sessuale | abusi su minore

In un'operazione lampo che ha scosso le città di Verona, Brescia e Valeggio sul Mincio, la Polizia di Stato ha smantellato una rete criminale legata alla baby gang QBR, arrestando anche un predatore sessuale accusato di abusi su minore. Un intervento deciso che dimostra ancora una volta come la lotta alla criminalità sia una priorità assoluta per garantire sicurezza e giustizia a tutti i cittadini.

